Il n'est jamais surprenant d'entendre des anciennes gloires dénigrer la NBA d'aujourd'hui, particulièrement les trades intempestifs et le manque de fidélité. Julius Erving a livré son point de vue sur cette dynamique qui voit les superstars de la ligue être beaucoup plus en contrôle de leur avenir, avec des transferts demandés chaque année ou presque. Autant le dire directement, "Dr J" n'aime pas le fonctionnement de la NBA de ce point de vue-là et n'est pas fan du concept de superteam. C'est ce qu'il a expliqué cette semaine à Joy De'Angela.

"On est dans une situation où ce sont maintenant les prisonniers qui mènent la danse et plus les gardiens. Ce dont je veux parler, c'est quand la star d'une équipe dit à la ville et aux gens qui l'ont soutenu d'aller se faire foutre parce qu'il a envie d'aller en Floride, à L.A. ou au Texas. Ce sont des décisions liées au business, je le comprends bien. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas aidé le basket, ni à ce qu'il y ait un équilibre dans la ligue".

Autant Julius Erving tolère ce qu'a fait Damian Lillard, qui a demandé son trade aux Blazers, autant la plupart des autres cas l'agacent profondément...

"Damian Lillard ? Où qu'il finisse, je pense qu'il y finira sa carrière à cause de son âge. Il a joué 12-13 ans au même endroit et il veut avoir une chance de gagner un titre. Il a fait sa demande pour de bonnes raisons. Mais ces joueurs qui ont 26-27 ans et qui passent d'une équipe à l'autre...

Kevin Durant, par exemple, combien de fois il a fait ça ? OKC, Golden State, etc... Est-ce que KD..; qui veut juste papillonner.. Combien de fois Kevin Durant a fait ça ? OKC, Golden State, Brooklyn, Phoenix... Est-ce que je respecte ça ? (il fait non de la tête avec un air qui en dit long, NDLR)".

Il faut noter que Julius Erving s'y connait plutôt bien en fidélité, puisqu'il a passé ses 9 années en NBA à Philadelphie.

