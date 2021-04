Damian Lillard, le symbole de Blazers complètement à la ramasse

Damian Lillard est l’un des meilleurs leaders de toute la NBA. Il sait tirer un groupe vers le haut, il sait réunir quinze hommes derrière une même cause, les faire se sentir à l’aise et les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes. Et en tant que patron, il sait aussi quand il doit prendre ses responsabilités et porter le chapeau quand ses Portland Trail Blazers sont en difficultés.

Ils souffrent en ce moment. La franchise de l’Oregon reste sur cinq défaites de suite – dont 4 par un point d’écart – et elle a perdu 9 de ses 11 dernières rencontres. C’est la crise. Et dans ces moments difficiles, le meneur All-Star accepte d’être pointé du doigt.

« Je dois mieux jouer. Je pense que nous sommes tous frustrés. Au final, tout est une question d’envie. A quel point on veut gagner ? A quel point on veut être meilleurs ? Il faut que l’on prenne cette décision tous ensemble », confie Damian Lillard.

Clairement, il doit être plus percutant. « Dame » tournait à moins de 20 points sur les matches qui ont précédé son petit pépin physique. Il est clairement moins tranchant qu’en début de saison. Et son langage corporel témoigne de l’agacement et de la lassitude actuelle. Après, évidemment, comme il le dit, ce sont tous les Blazers qui doivent passer un cap.

Damian Lillard est l’un de ceux qui se donnent le plus. Cette équipe donne parfois l’impression d’avoir besoin d’un rafraîchissement. Soit sur le banc, soit dans l’effectif. Il risque d’y avoir du changement cet été.

CQFR : Curry boucle un mois historique, Kyrie et KD gèrent Phoenix