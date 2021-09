Damian Lillard, un simple post Instagram qui envoie un message fort

Il n’y avait pas vraiment de suspense. Les rumeurs autour d’un transfert de Damian Lillard ont rythmé le début du mois d’août mais il semblait pourtant très peu probable que le meneur All-Star soit transféré par les Portland Trail Blazers. Ce serait mal comprendre sa situation contractuelle et l’offre astronomique nécessaire pour convaincre la franchise de l’Oregon de céder.

En revanche, ce qui est vrai, c’est que le discours du joueur a évolué. Il avait pris l’habitude de répéter son engagement sans faille à l’organisation, avouant même être prêt à ne jamais décrocher de bague s’il le fallait. Les mots étaient différents cet été. Lillard niait les spéculations mais sans en rajouter, confiant que « pour l’instant », il était à Portland tout en avouant qu’il n’avait pas encore pris de décision au sujet de son avenir. Mais le dernier post Instagram du joueur devrait rassurer un peu les supporters des Blazers.

Damian Lillard sera, sauf catastrophe, la superstar de Portland cette saison. Et avec un nouveau coach et quelques recrues intéressantes (Larry Nance Jr, Cody Zeller), le groupe devrait faire mieux que l’exercice précédent. Reste à savoir si ça le suffira à s’inscrire encore et toujours dans le projet cette franchise.

