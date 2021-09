Shaquille O’Neal, ses franches vérités sur les chances de Lillard à Portland

"De retour pour plus… Rip City est ma ville." Dans un message publié sur Instagram, Damian Lillard a encore rassuré sur son avenir, au moins à court terme, aux Portland Trail Blazers. Après des semaines de rumeurs, Shaquille O’Neal espérait cependant le voir partir.

Et pourtant, l'ancien intérieur apprécie l'immense loyauté du meneur de jeu envers la franchise de l'Oregon. Mais dans la NBA actuelle, avec la réunion de plusieurs superstars, Lillard n'a pas la moindre chance de gagner un titre, en l'état, chez les Blazers selon le consultant de TNT.

"C'est un gars avec une mentalité 'old school' qui joue dans la nouvelle génération. Le gars de la vieille école dirait : 'Je ne fais pas équipe avec toi, je vais te battre'. Mais ces gars de la nouvelle génération diraient : 'hey, faisons équipe pour rendre les choses plus faciles'. Donc c'est la décision la plus difficile pour lui.

Je sais qu'il veut rester à Portland et gagner. Mais il va peut-être devoir changer de mentalité... Si tout le monde le fait, alors cela va juste l'éloigner de la victoire... Devrait-il aller chez un prétendant s'il veut augmenter ses chances de gagner un championnat ? Je dirais qu'il devrait le faire.

Je n'aime pas vraiment les gars qui font équipe, mais c'est comme ça de nos jours. S'il peut rejoindre une équipe qui a déjà deux ou trois gars, et que vous l'ajoutez. Ça augmente ses chances de gagner un championnat", a estimé Shaquille O’Neal pour The Rich Eisen Show.