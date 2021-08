Damian Lillard trop révolté par les rumeurs pour se taire…

Sur cette intersaison, Damian Lillard a été particulièrement présent sur le plan médiatique. En raison du flou autour de son avenir aux Portland Trail Blazers, le meneur de jeu a fait l'objet de très nombreuses rumeurs.

Et surtout, le joueur de 31 ans a souvent répondu à de fausses informations. Même lors des Jeux Olympiques de Tokyo, le talent de Team USA a réalisé un coup de gueule par rapport à un bruit de couloir qui indiquait qu'il était prêt à passer une saison sans jouer à Portland pour forcer son départ.

Lors d'un entretien avec The Athletic, Lillard a ainsi expliqué ce besoin, quasiment constant, de livrer sa vérité.

"Tu te retrouves dans une position où tu te demandes : 'je me défends ou je ne dis rien ?'. Pour moi, quand j'entends des choses qui ne sont pas des faits, j'ai besoin de dire que je n'ai pas dit ça. Il y a des choses que je dois juste laisser couler.

Je sais la vérité. Je sais où je me situe. Et ce n'est pas mon devoir de le faire savoir au public... Ce n'est pas mon travail de faire comprendre ça aux gens. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir géré ça comme toujours.

Je laisse les choses se faire. Je laisse les gens parler et je reste donc fidèle à ce que je suis, je m'en tiens à ça. Et quand je dis quelque chose, je m'y tiens", a ainsi assuré Damian Lillard.