Damian Lillard n’ira pas aux Lakers, le responsable se nomme Westbrook

Aux dernières nouvelles, Damian Lillard n'a pas officiellement demandé son trade et les Portland Trail Blazers n'ont pas l'intention de tester sa valeur sur le marché. La superstar de l'Oregon continue de simplement mettre une petite pression à la franchise avec des mots évidemment pas choisis au hasard, comme on l'a vu un peu plus tôt dans la semaine.

Si toutefois la situation devait évoluer, une chose semble sûre : Damian Lillard n'ira pas aux Los Angeles Lakers. Pourquoi ? Et bien il l'a expliqué lors d'une interview accordée à Complex Sports. Après une question sur son tweet à un internaute - "Dame" avait répondu à qu'il pouvait parier 1 million sur le fait qu'il ne jouerait pas aux Lakers la saison prochaine - voici sa justification.

Damian Lillard : « Je ne quitterai pas Portland… pour l’instant »

"Le gars a posté : 'Je parie que lorsque la saison débutera, Lillard jouera pour les Lakers'. Les Lakers ont fait venir Russell Westbrook, donc je ne vais pas jouer pour les Lakers. On joue exactement au même poste. Donc je lui ai dit que j'étais prêt à parier un million de dollars".

Lillard n'étant pas un grand fan du concept de superteams, il est peu probable qu'il cherche à s'allier avec LeBron James et Anthony Davis, ou même avec un autre gros crack de la ligue. Comme l'expliquait Stephen A. Smith d'ESPN d'après ses sources, si Damian Lillard venait à quitter Portland, ce serait pour une équipe où il pourrait lui-même être rejoint par d'autres et choisir ses camarades. Un peu comme Kevin Durant à Brooklyn, par exemple.

