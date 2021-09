A Portland, beaucoup de fans verraient d'un bon oeil une arrivée de Ben Simmons, pour convaincre Damian Lillard que la franchise reste ambitieuse. Même si cela doit signifier le départ de CJ McCollum. Pas sûr toutefois que l'opération se fasse un jour. Si les Blazers ne sont pas encore passés à l'action, ce serait d'abord parce que la venue de Simmons ne fait pas l'unanimité en interne.

Selon Aaron Fentress, le journaliste de The Oregonian, le front office de Portland serait très partagé sur la complémentarité entre l'Australien et la superstar de RIP City.

Si les fans en veulent à Ben Simmons, « c'est parce qu'il a peur »

"Personnellement, j'échangerais Ben Simmons et CJ McCollum sans réfléchir. J'adore le fit pour les deux équipes. Mais on m'a dit qu'au sein de la franchise, plusieurs personnes ne sont pas certaines de la manière dont Simmons et Lillard pourraient fonctionner ensemble.

Ben Simmons veut un rôle à la Magic Johnson. C'est à dire qu'il a besoin d'avoir le ballon. Sauf que c'est le boulot de Damian Lillard. Evidemment, on peut concevoir l'idée que Lillard joue un peu plus sans ballon, mais ça reste quand même SON équipe et il aura envie du ballon la majeure partie du temps. Simmons serait obligé de jouer dans un registre dont il n'a pas l'habitude".