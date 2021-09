Ben Simmons n’ira sans doute pas non plus aux Warriors

Après Sacramento, une autre équipe semble avoir renoncé à Ben Simmons. Les Golden State Warriors, que l'on disait tentés par l'Australien, en rupture totale avec les Sixers, ne sont pas non plus prêts à tout pour recruter le meneur. Selon The Athletic, les discussions entre le front office des Warriors et celui des Sixers ont mené à une impasse et sont inexistantes aujourd'hui.

Philadelphie aurait proposé un package incluant Andrew Wiggins, James Wiseman, les picks n°7 et 14 de la Draft 2021 (devenus Jonathan Kuminga et Moses Moody) et deux futurs 1st rounds pour accepter de lâcher Ben Simmons. Une proposition exorbitante à laquelle les Warriors ont immédiatement répondu par la négative.

Il s'avère que Bob Myers n'a apparemment aucune intention de se séparer de Wiseman ou de ses jeunes joueurs pour Simmons. Voilà qui devrait mettre fin à l'intérêt des Californiens pour celui qui a pourtant fait savoir qu'il préférerait être tradé dans le "Golden State".

Restent donc les Los Angeles Clippers et les Los Angeles Lakers, que l'on imagine mal bouger à cet instant au vu de leurs effectifs et de leur marge de manoeuvre, mais aussi et surtout les Minnesota Timberwolves et les Toronto Raptors, désormais favoris dans la course à la signature de Ben Simmons.

Il faut rappeler que Simmons a indiqué qu'il était prêt à ne pas se présenter au training camp des Sixers, quitte à en assumer les conséquences financières.

