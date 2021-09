Ben Simmons ne serait pas contre rejoindre les Sacramento Kings. Petit problème : les Kings ne sont pas prêts à tout pour recruter le meneur australien. Selon Sam Amick de The Athletic, les discussions entre le front office de Sacramento et celui des Philadelphie Sixers ont tourné court.

Daryl Morey a sondé la disponibilité de De'Aaron Fox et de Tyrese Haliburton, afin de récupérer un meneur en cas de départ de Simmons. Monte McNair, son homologue des Kings, lui aurait fait savoir qu'aucun des deux jeunes guards ne quitterait la franchise.

Quel trade pour Ben Simmons ? Edition Californie... et ailleurs

A 23 ans, De'Aaron Fox est ce qui se rapproche le plus d'un franchise player pour les Kings, après une saison à 25.2 points et 7.2 passes de moyenne, ainsi que la signature d'un contrat de 5 ans et 163 millions de dollars qui démarre cette année. Haliburton n'a pas le même statut, évidemment, mais sa première saison en NBA a été très intéressante, notamment dans l'adresse à 3 points et la maturité.

A partir du moment où ces deux joueurs là sont considérés comme intransférables par les Kings, la venue de Ben Simmons paraît complètement impossible.

Pour rappel, Ben Simmons a informé les Sixers qu'il ne se présenterait pas au training camp et réclamait un trade dans les plus brefs délais, si possible en Californie.

Joel Embiid « adore » jouer avec Ben Simmons mais en veut aux médias et aux fans