Joel Embiid ne veut surtout pas être désigné coupable du divorce à venir entre Ben Simmons et les Philadelphie Sixers. Alors que USA Today faisait état de tensions entre le pivot des Sixers et le meneur australien, Embiid a tenu à mettre les choses au point.

Sur Twitter, le Camerounais a nié toute responsabilité dans cette affaire, qui a quand même pris de plus grandes proportions lorsque Doc Rivers et la direction des Sixers n'ont pas affiché un très grand soutien à Simmons après les playoffs. Voilà ce qu'il a répondu au journaliste Jeff Zilgit, qui affirme que Philadelphie a dû faire un choix entre Ben Simmons et lui.

Quel trade pour Ben Simmons ? Edition Californie... et ailleurs

Joel Embiid a aussi tenu à mettre les fans des Sixers face à leurs responsabilités. Ses déclarations ne seront sans doute pas des plus populaires...

Embiid a beau dire qu'il espère que tout le monde sera de retour à la reprise, il ne peut ignorer la situation. Simmons et le front office de Philadelphie ne se parlent plus et semblent plutôt d'accord sur le principe d'un départ. Mieux vaudrait que les choses se règlent vite pour ne pas que la situation ne s'envenime.

I haven’t forgotten but 2 years ago, I got booed, people in Philly wanted me to be traded. I even shushed them. Only the real ones didn’t but I just put the work in that offseason to be better cuz I knew I wasn’t playing up to my potential. Philly fans, y’all also gotta be better

— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 1, 2021