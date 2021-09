Ben Simmons ne rejouera vraisemblablement plus pour les Philadelphie Sixers. Pièce importante du "Process" voulu par Sam Hinkie, l'Australien n'aura pas réussi à aller jusqu'au bout du projet. Les fans locaux sont en train de lui tourner le dos, une posture qui avait déjà commencé lors des derniers playoffs, lorsque Simmons vivait un cauchemar sur la ligne des lancers.

Selon Charles Barkley, qui connaît bien la fanbase de Philadelphie, ce n'est pas la médiocrité de Ben Simmons sur la ligne qui pose problème aux gens. Mais plutôt son attitude face à cette situation.

Ben Simmons n'ira sans doute pas non plus aux Warriors

"On me parle tous les jours de Ben Simmons. Ce qui agace le plus les fans des Sixers, c'est qu'il a peur.

J'ai une analogie pour vous. Giannis Antetokounmpo n'est pas meilleur que Simmons sur la ligne. Mais il n'a pas peur ! Il y va, il se moque d'en rater 100, il ne va pas se mettre à fuir le ballon. Il joue tellement dur que tu es obligé de l'admirer.

Ben a peur et c'est ce qui énerve les gens", a expliqué "Chuck" lors de son passage sur NBC Sports Philadelphia.