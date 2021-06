La réaction enflammée des joueurs NBA à la performance de Damian Lillard

Damian Lillard est « surhumain » pour reprendre le terme employé par Mike Malone quelques instants après le match d’anthologie du meneur des Portland Trail Blazers. La franchise de l’Oregon malgré 55 points de son meneur All-Star, auteur de 20 des 22 derniers points de son équipe tout en battant un record NBA en playoffs avec 12 paniers à trois-points inscrits.

Une performance dantesque qui a fait réagir de nombreux joueurs présents devant leur League Pass ou leur poste de télévision mardi soir. Petit florilège.

.@Dame_Lillard that’s all I have to says — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 2, 2021

Dame is still in Space Jam mode — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) June 2, 2021

https://twitter.com/Money23Green/status/1399933421548445697

DOLLA!!!!!! Somebody tell my guy Malone, DAME CAN BEAT YOU!!! — Draymond Green (@Money23Green) June 2, 2021

Kevin Durant avait du mal à trouver les mots.

God mode. — Kevin Durant (@KDTrey5) June 2, 2021

This a spiritual experience. — Kevin Durant (@KDTrey5) June 2, 2021

I had like 4 tweets I wanted to write to describe this MASTERPIECE by Damian Lamonte Ollie Lillard Sr, but I am seriously at a loss for words... — Kevin Durant (@KDTrey5) June 2, 2021

La ligue restait sur le cul.

Dame MF’n Dolla!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) June 2, 2021

https://twitter.com/JaMorant/status/1399937793246248965

https://twitter.com/jalenbrunson1/status/1399937791232905216

https://twitter.com/hbarnes/status/1399937750892126212

Nous, on est en PLS depuis une heure là.

CQFR : Les Lakers humiliés, Lillard privé d’une victoire de légende