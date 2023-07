Damian Lillard à Boston : Vraie hypothèse ou transfert impossible ?

Les Portland Trail Blazers continuent d’explorer le marché pour Damian Lillard après la demande de transfert effectuée par le meneur All-Star. La franchise veut s’assurer qu’elle obtiendra la meilleure contrepartie possible en l’échange de son meilleur joueur. Elle veut plusieurs tours de draft et des jeunes joueurs, à savoir un package « classique » pour un deal impliquant une superstar. Les Boston Celtics ont peut-être de quoi satisfaire l’organisation de l’Oregon.

Selon Ramona Shelburne, l’équipe du Massachusetts aurait manifesté un intérêt pour Lillard. Elle a besoin d’un meneur de jeu et surtout d’un autre joueur majeur pour accompagner Jayson Tatum et Jaylen Brown dans leur quête de titre. Tatum aurait d’ailleurs déjà essayé de convaincre « Dame D.O.L.L.A. », avec qui il a disputé les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Si Brown a souvent été cité comme une contrepartie potentielle en cas d’arrivée de Kevin Durant l’an dernier, et si son nom revient donc instinctivement dans l’hypothèse d’un transfert impliquant Damian Lillard, les Celtics n’ont pas intérêt à s’en séparer. Ce n’est sans doute pas l’idée d’ailleurs. Ils peuvent boucler cette affaire en proposant d’autres joueurs comme Robert Williams et Payton Pritchard tout en attachant le contrat de Malcolm Brogdon. Avec évidemment trois ou quatre tours de draft et quelques « swaps » pour pousser les Blazers à accepter.

Le départ de Williams, un jeune pivot prometteur mais déjà expérimenté, serait évidemment dommageable mais c’est justement l’atout central que vont demander les dirigeants de Portland. L’intérieur formerait un duo athlétique avec le meneur Scoot Henderson à Portland.

Jayson Tatum peut-il ramener Damian Lillard à Boston ?

Maintenant, c’est bien beau sur le papier mais, toujours selon Shelburne, Lillard ne voudrait pas jouer pour Boston. Ce n’est pas la franchise mais la ville qui le repousserait. Ce n’est pas la première fois que l’idée de vivre à « Beantown » n’enchante pas l’une des plus grandes stars de la ligue. Une partie des supporters des Celtics traîne par exemple une mauvaise réputation. Une frange des fans dénoncée par exemple par Jaylen Brown.

La ville de Boston est parfois cataloguée comme raciste. Les discriminations sont évidemment très présentes aux Etats-Unis (et malheureusement partout ailleurs) et c’est aussi particulièrement le cas à Milwaukee ou dans d’autres métropoles. Au final, dans cette histoire, il ne s’agit même pas de savoir si le racisme est plus fort ou non à Boston. L’information principale, c’est que Lillard n’aurait pas envie d’y jouer, quelle qu’en soit la raison ou son opinion sur la question.

Peut-être qu’il est juste obnubilé par son désir de rejoindre le Miami Heat. Mais les dirigeants des Blazers vont devoir prendre une décision selon les offres sur la table : enverront-ils quand même leur star à Boston si les Celtics font le forcing ? C’est vrai que ça pourrait donner une mauvaise image de la franchise auprès des joueurs NBA mais… qui signe à Portland en tant que free agent de toute façon ? Au final, l'organisation doit faire ce qu'il y a de mieux pour elle-même et récupérer le meilleur package possible, que ce soit à Boston ou ailleurs, tout en essayant quand même de satisfaire son icône en l'envoyant dans une équipe où il pourra jouer le titre. Ce serait le cas aux Celtics.