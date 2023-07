Jayson Tatum peut-il ramener Damian Lillard à Boston ?

Damian Lillard a demandé son transfert des Portland Trail Blazers et, apparemment, il ne veut jouer plus que pour une seule équipe : le Miami Heat. Ce qui ne fait pas forcément les affaires de la franchise de l'Oregon, qui assure pour l'instant vouloir récupérer la meilleure contrepartie possible, quitte à explorer toutes les pistes sur le marché. Le Heat n'a pas beaucoup d'atouts à proposer, d'où son besoin d'inclure une troisième, voire même une quatrième, équipe dans le deal. En revanche, les Boston Celtics, concurrents directs de Miami au sein de la Conférence Est, ont beaucoup plus de matière à envoyer dans l'Oregon. Jayson Tatum l'a peut-être senti et il essayerait de pitcher l'idée à Lillard, son coéquipier au sein de Team USA lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Néanmoins l'idée de jouer à Boston n'enchanterait pas le meneur All-Star. Les Celtics peuvent proposer une combinaison de Robert Williams, Malcolm Brogdon et Payton Pritchard avec plusieurs tours de draft pour convaincre les Blazers. La perspective d'une arrivée de Williams, un pivot très athlétique et très prometteur qui pourrait former un duo redoutable avec Scoot Henderson, plairait sûrement au front office de Portland.

Boston mettrait à la fois la main sur une troisième star mais aussi sur un meneur, ce qui manque à l'effectif de l'équipe du Massachusetts.

