Damian Lillard inscrit un nouveau game winner assassin au buzzer !

Damian Lillard a encore montré pourquoi il est considéré depuis des années comme l’un des joueurs les plus « clutch » de la ligue. Le meneur All-Star des Milwaukee Bucks a planté un panier libérateur au buzzer pour faire gagner son équipe en prolongation contre les Sacramento Kings (143-142).

« Le système initial était de donner la balle à Giannis pendant que Brook irait poser un écran pour Dame une fois sur demi-terrain. Mais ils ont verrouillé Giannis et Brook a très bien réagi en venant vers Damian. Le reste appartient à l’histoire. Ça donne l’impression que l’on avait le match en match, qu’ils nous l’ont repris et qu’on l’a récupéré ensuite », raconte le coach Adrian Griffin.

L'entraîneur fait allusion au fait que les Bucks ont mené pendant une majeure partie de la seconde mi-temps avant d'être repris sur le tard par les Kings, qui ont arraché la prolongation sur un layup de De'Aaron Fox. Sacramento a alors pris 6 points d'avance en OT mais Milwaukee n'a pas lâché. Ce même Fox a raté un lancer-franc dans les dernières secondes. C'est sur la remise en jeu que Damian Lillard a servi Brook Lopez, qui lui a remis avant que la star traverse le terrain pour prendre son tir.

« Dès que j’ai levé la tête, j’ai vu deux gars Giannis. Brook courait vers moi et je savais déjà ce qui allait se passer. J’ai changé de direction pour aller dans une zone où je pourrai avoir une bonne vision du cercle. C’était un tir confortable. »

Il a terminé avec 29 points. Giannis Antetokounmpo a compilé un triple-double (27-10-10) et les Bucks ont donc décroché une troisième victoire de suite. C'est exactement pour ce genre de moments qu'ils ont fait venir Lillard dans le Wisconsin. Ils espèrent évidemment qu'il y en aura d'autres, notamment en playoffs.

