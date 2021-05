La réaction pleine de classe de Damian Lillard aux galères de Caleb Swanigan

Vous n’avez probablement pas manqué le changement physique impressionnant – et triste – de Caleb Swanigan. Il y a un an, il jouait en NBA. Depuis, il a pris plus de 60 kilos. Et la photo a fait le tour de la toile. Damian Lillard ne l’a pas manqué non plus. Le meneur All-Star connaît bien le jeune homme puisqu’il a joué avec lui aux Portland Trail Blazers. Alors il a réagi.

"You don’t know WHAT it is he’s going through to cause a drastic change. If you gone be supportive then do that but don’t ask no shit like that like it’s not possible when you naturally a big dude and go down a dark road."

- Damian Lillard speaks out on Caleb Swanigan. 🗣 pic.twitter.com/H9eINP2GSZ

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 19, 2021