Un après son dernier match en NBA, Caleb Swanigan est méconnaissable

1er tour de Draft en 2017, Caleb Swanigan est malheureusement hors de la NBA depuis un an et il ne va pas bien.

On oublie parfois qu'il n'y a pas tant de places que ça en NBA et qu'en sortir peut être fatal. Il y a quatre ans, Caleb Swanigan débarquait dans la ligue le soir de la Draft en étant sélectionné en 26e position par les Portland Trail Blazers. Excellent à la fac de Purdue, l'intérieur originaire de l'Indiana était fréquemment cité comme un possible steal. Nous sommes en 2021, Swanigan a 24 ans et il n'est plus un joueur de basket.

Celui qui est aussi passé par les Sacramento Kings vient d'éviter une peine de prison pour récidive de possession illégale de marijuana. Il n'est pas le premier joueur, en activité ou non, à devoir répondre d'infractions de ce genre. Ce qui a fait un peu sensation, malheureusement, ce sont les images de Caleb Swanigan à sa sortie de l'audience où son cas était à l'étude au Tribunal de Whitley dans l'Indiana.

L'ancien Blazer est apparu en très fort surpoids, à peine plus d'un an après son dernier match en NBA.

Ceux qui connaissent bien Caleb Swanigan savent malheureusement que ce combat contre l'obésité ne date pas d'aujourd'hui. Son père Carl est mort en 2014 des conséquences du diabète et pesait 230 kg (pour 2,03 m) au moment de son décès. A 13 ans, Caleb mesurait 1,88 m et était en surpoids, autour des 160 kg. Dans un article d'ESPN, où il revenait sur son enfance très difficile dans des centres pour familles sans abri, Swanigan avait raconté qu'il était surnommé "Biggie" pendant presque toute sa jeunesse et ne mangeait que des desserts.

Ce n'est que lorsque Caleb a été adopté par Roosevelt Barnes, un ancien joueur de Purdue devenu agent, qu'il est parvenu à suivre un régime alimentaire lui permettant de mincir et d'exploiter ses talents de basketteur. A la fin du lycée, Swanigan ne pesait plus que 120 kg, quasiment son poids de forme en NBA ensuite.

Bien qu'il ait été drafté au 1er tour en 2017, Caleb Swanigan n'a jamais pu s'installer durablement dans la rotation de Portland ou de Sacramento. Il ne compte que 75 matches en NBA à son actif, pour 2.3 points et 2.9 rebonds de moyenne.

On lui souhaite évidemment de réussir à prendre soin de lui, que ce soit pour mener une vie normale ou pour reprendre le basket.

Caleb Swanigan à sa sortie du tribunal