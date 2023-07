Tout le monde a son avis sur le dossier Damian Lillard et son envie de rejoindre le Miami Heat et aucune autre franchise NBA depuis sa demande de trade. Charles Barkley était de passage sur ESPN pour donner son point de vue sur la situation. A ses yeux, rien ne justifie que les Blazers soient bloqués et forcés et à envoyer Lillard à Miami.

"Si j'étais les Trail Blazers, je ne l'échangerais pas contre rien. Il veut aller à Miami, mais ce n'est pas bien par rapport à ce qu'ils peuvent envoyer en contrepartie. A leur place, je dirais qu'il jouera pour Portland ou qu'il ne jouera pas du tout. Les Blazers ont été super avec Dame et Dame a été super avec la franchise, mais cette idée selon laquelle ils doivent le laisser partir contre rien est simplement stupide. A la place des Blazers, je resterais ferme et tiendrais bon".

Pour l'heure, l'offre du Heat tournerait autour de Tyler Herro et de futurs premiers tours de Draft, ce qui semble insuffisant aux yeux de Joe Cronin, le General Manager. Ce dernier avait expliqué pour quelle raison Portland n'était pas pressé de transférer Damian Lillard, l'opération pouvant prendre quelques mois.

"Ce qu'il adviendra du reste de sa carrière est important pour nous et on s'en soucie. Dans le même temps, il faut que l'on fasse ce qui est le mieux pour nous en trouvant le bon deal pour l'équipe avec laquelle nous allons avancer dans les années à venir. On espère toujours trouver une situation parfaite avec une équipe dans laquelle il voudra aller et qui nous offrira la meilleure contrepartie possible. C'est compliqué et les choses ne fonctionnent généralement pas comme ça".

