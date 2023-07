Joe Cronin, le General Manager des Portland Trail Blazers, s'est présenté devant la presse lundi, notamment pour évoquer la situation autour de Damian Lillard. Quelle que soit l'issue dans ce dossier où le meneur All-Star a demandé son trade et souhaite exclusivement rejoindre le Miami Heat, il faut reconnaître à Cronin une certaine transparence et une volonté de prendre ses responsabilités et d'assumer ses erreurs.

On vous a traduit le gros de son intervention ci-dessous mais, dans les grandes lignes, on a pu comprendre que les Blazers ne se précipiteraient pas et sont près à attendre plusieurs mois avant de finaliser un trade. Il y a la volonté d'être fair play avec Damian Lillard pour tout ce qu'il a apporté à la franchise et pour se faire pardonner de ne pas avoir pu lui offrir l'équipe qu'il méritait. Mais ça ne change rien au fait que Portland ne fera normalement que ce qui est dans son meilleur intérêt pour les années à venir. Traduction : le Heat ne doit certainement pas croire que c'est plié et que les Blazers ne négocieront qu'avec eux...

"J'ai appris que la patience était importante. Il ne faut pas se précipiter sur les choses juste parce qu'elles semblent pouvoir régler un problème. Je pense que les équipes qui ont connu les meilleures situations après un trade sont celles qui ont pris leur temps et n'ont pas été impulsives. C'est comme ça que j'opère aujourd'hui. Nous allons être patients et faire ce qui est le mieux pour nous. Nous verrons comment ça se termine et si ça doit prendre des mois, ça prendra des mois.

Construire autour de Dame a toujours été notre but, même pendant la Draft. La difficulté pour nous a été de trouver les bons deals pour nous renforcer. Sur les deux dernières saisons, on a drafté en 7e et 3e positions. Dans le même temps, on cherchait des joueurs capables de nous faire gagner dès maintenant. Sauf qu'à chaque fois, les joueurs en question n'étaient pas disponibles.

Avant de drafter Shaedon Sharpe avec le pick 7, on s'est demandé qui serait disponible sur le marché en échange. A chaque fois, la réponse a été évidente : Shaedon était meilleur. Il s'est passé la même chose cette année avec le pick 3 et Scoot Henderson. Il n'y avait pas photo, on se devait de le conserver.

On a juste toujours essayé de faire ce qui était le mieux pour l'équipe. Je peux comprendre que Dame regarde la situation et se dise que la situation n'est pas aussi favorable pour gagner le titre que dans d'autres franchises. Donc je comprends et respecte sa position et son envie d'aller voir ailleurs.

Ce qu'il adviendra du reste de sa carrière est important pour nous et on s'en soucie. Dans le même temps, il faut que l'on fasse ce qui est le mieux pour nous en trouvant le bon deal pour l'équipe avec laquelle nous allons avancer dans les années à venir. On espère toujours trouver une situation parfaite avec une équipe dans laquelle il voudra aller et qui nous offrira la meilleure contrepartie possible. C'est compliqué et les choses ne fonctionnent généralement pas comme ça.

Je n'ai pas la sensation d'avoir fait tout ce que j'espérais pour Dame. On a fait les efforts, mais le résultat n'a pas été là. Dans ce sens, j'ai le sentiment d'avoir failli à ma mission envers lui. Notre but a toujours été de construire une équipe du plus haut niveau possible et aussi rapidement que possible. Le simple fait qu'il n'ait pas eu cette saison, c'est un échec pour moi, dans le sens où je n'ai pas su trouver le bon deal".

Aux dernières nouvelles, seul le Miami Heat de Pat Riley a proposé une offre concrète pour Damian Lillard, mais les autres courtisans sont en train de jauger leur intérêt de monter un deal pour une superstar mécontente. C'est en tout cas le message que leur a fait passé l'agent du joueur. Le feuilleton continue.

