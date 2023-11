Entre Damian Lillard et les Portland Trail Blazers, la séparation a été difficile. On le sait, le meneur souhaitait initialement quitter cette équipe pour le Miami Heat. Mais avec l'objectif d'obtenir les atouts les plus intéressants, le GM Joe Cronin a rapidement écarté la franchise floridienne.

Face à une situation longtemps bloquée, le vétéran de 33 ans se montrait prêt à rester à Portland. Mais Cronin, désormais lancé dans une reconstruction, a refusé. Et il a finalement envoyé le meneur aux Milwaukee Bucks.

Entre les deux camps, il y a eu de fortes tensions. Et l'entraîneur des Blazers Chauncey Billups espère qu'une réconciliation sera possible.

"Tôt ou tard, il y aura des discussions. L'émotion va retomber et cela va s'arranger tout seul. J'y crois vraiment. Au final, ce que Dame a fait pour l'organisation n'a jamais été fait auparavant. Il sera considéré comme le plus grand.

Et ce que cette organisation a fait pour Dame est incroyable. Ils ont entretenu une relation réciproque incroyable pendant toute cette période. Nous avons eu plusieurs conversations, même lorsqu'il a demandé son départ.

Je savais déjà que, quelle que soit la tournure des événements, cela ne changerait rien à notre relation, à notre amitié. Nous parlons de choses très personnelles, nous parlons parfois de basket. Et nous avons parlé plusieurs fois depuis son départ. Je suis content pour lui", a assuré Billups pour Yahoo Sports.

En réalité, le clan Damian Lillard a surtout eu un problème avec la gestion de Cronin. Car pour la franchise de l'Oregon, l'amour du joueur semble intact.

