Damian Lillard explique pourquoi il reste fidèle aux Blazers

Damian Lillard est un joueur à part dans cette NBA où la majorité des superstars changent d’équipe dès qu’elles en ont l’occasion, parfois même en forçant leur transfert. Le meneur continue de rester fidèle à ses Portland Trail Blazers, franchise qui l’a drafté en 2012, et ce malgré le fait que sa formation ne soit pas réellement en mesure de courir après un titre.

« J’ai toujours dit que gagner autrement ne m’épanouirait pas autant. Du moment que nous avons une chance d’aller au bout, ça me va. Je ne veux pas non plus qu’on est besoin d’un miracle pour être champion. Je veux juste que l’on puisse avoir notre chance et si ça ne marche pas, je vivrai avec », confie l’intéressé.