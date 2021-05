Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Sixers : 107-109

Celtics @ Bulls : 99-121

Magic @ Hornets : 112-122

Timberwolves @ Heat : 112-121

Houston Rockets @ Milwaukee Bucks : 133-141

Cleveland Cavaliers @ Dallas Mavericks : 90-110

Denver Nuggets @ Utah Jazz ; 120-127

New York Knicks @ Phoenix Suns : 105-128

Los Angeles Lakers @ Portland Trail Blazers : 106-101

San Antonio Spurs @ Sacramento Kings : 113-104

Damian Lillard mène les Blazers à une victoire cruciale !

- C'était le match clé de la fin de saison pour les Portland Trail Blazers et ils ne l'ont pas raté. Opposés aux Los Angeles Lakers, leurs concurrents directs, Damian Lillard et ses coéquipiers ont décroché une belle victoire (106-101) sous l'impulsion de leur leader. Le meneur All-Star a inscrit 38 points tout en marquant plusieurs paniers décisifs au cours du quatrième quart temps. Il a été particulièrement adroit avec 12 tirs réussis en 18 tentatives, dont 5 sur 9 derrière l'arc. Son panier primé après que Markieff Morris ait ramené l'écart à 4 points a notamment fait du mal aux Angelenos. Surtout qu'il en a planté un autre quelques instants plus tard, après des layups d'Alex Caruso et d'Anthony Davis.

Dame scores 38 PTS on just 18 shot attempts! 🤯 The @trailblazers move into sole possession of the No. 6 seed out West. #RipCity pic.twitter.com/dI9yhZtxHm — NBA (@NBA) May 8, 2021

- AD, justement, a tout tenté pour les Lakers. L'intérieur All-Star a tenu son rang malgré des douleurs au dos qui l'ont privé de la quasi totalité du match de la veille. Cette fois-ci, il a joué et compilé 36 points, 12 rebonds et 5 passes décisives. Puissant mais insuffisant pour faire gagner les champions en titre, privés de LeBron James.

- Avec cette victoire, Portland prend la sixième place avec désormais une victoire d'avance sur Los Angeles à cinq matches de la fin. Les Blazers vont devoir rester sérieux jusqu'au bout. Surtout, ils disposent désormais du tie break sur les Lakers.

Lakers, Blazers, Mavericks : Qui est le mieux placé pour éviter le play in ?

Bojan Bogdanovic en mode superstar

- Pas de Donovan Mitchell mais pas de problème pour le Utah Jazz. Parce qu'en son absence, Bojan Bogdanovic fait exploser les compteurs. Et hier soir, le Croate a tout simplement sorti le meilleur match de sa carrière en claquant 48 points pour mener son équipe lors du choc contre les Denver Nuggets (120-127). Une nouvelle performance de choix pour l'ailier particulièrement inspiré et adroit en ce moment. Son carton a permis aux Mormons de faire la différence après qu'ils aient encaissé 73 points en première période.

Bojan Bogdanovic went OFF for a career-high 48 PTS against the Nuggets ♨️ pic.twitter.com/DAJ3wqJALx — NBA TV (@NBATV) May 8, 2021

- Mais Rudy Gobert (14 pts, 9 rbds) et ses partenaires ont su se reconcentrer sur leurs acquis défensifs au retour des vestiaires. Notamment dans le quatrième quart temps. Deux paniers primés de Georges Niang a mis Utah devant (103-99) et les joueurs de Quin Snyder n'ont plus été menés une seule fois ensuite. Mais à part ça, Gobert a pris un vilain poster. Bon, ça arrive, surtout pour ceux qui vont au contre.

- Même avec 17 points d'Evan Fournier, les Boston Celtics n'y arrivent pas. Le Français a aussi compilé 6 rebonds et 6 passes décisives mais son équipe s'est inclinée contre les Chicago Bulls (99-121) cette nuit. Kemba Walker a aussi inscrit 33 points pour la franchise du Massachussetts, qui évoluait sans Jaylen Brown. En revanche, Jayson Tatum est passé complètement à côté de son match (9 points, 3 sur 15). Les Bulls se sont eux reposés sur Coby White et Zach LaVine, auteur de 25 points chacun. Les Celtics semblent vraiment partis pour jouer le play in puisqu'ils ont désormais un match de retard sur la sixième place, détenue par le Heat, une équipe qu'ils affrontent dimanche.

Joel Embiid en mode MVP

- La saison régulière approche à sa fin et les journalistes qui décernent le MVP devront bientôt choisir leur favori. C'est donc le moment parfait pour Joel Embiid pour marquer es esprits et convaincre les votants qu'il mérite le trophée à l'issue du meilleur exercice de sa carrière. Hier soir, le Camerounais était encore une fois excellent avec 37 points et 13 rebonds au compteur pour la victoire des Philadelphia Sixers contre les New Orleans Pelicans (109-107). C'est donc sous les chants des 'MVP' que le public a salué la performance de sa superstar. Autre donnée importante dans la course vers la récompense : Philly est sur le point de valider pour de bon sa première place à l'Est. Avec désormais trois victoires d'avance sur les Brooklyn Nets et une série en cours de sept succès de suite.

- Mais les Sixers ont tout de même souffert malgré les 'absences de Zion Williamson et Brandon Ingram du côté des Pelicans. Lonzo Ball et Eric Bledsoe ont marqué 18 points chacun tandis que Jaxson Hayes en claquait 19 en sortie de banc. La partie était plutôt serrée et c'est Embiid sur la ligne puis Tobias Harris à trois-points qui ont assuré aux Sixers ce nouveau succès.

- LaMelo Ball s'est bien rattrapé après sa dernière sortie sans adresse. Le rookie, toujours à la lutte pour le trophée de meilleur débutant de la saison, a mis 27 points tout en prenant 6 rebonds et en délivrant 6 passes décisives hier soir. Dans son sillage, les Charlotte Hornets ont battu le Orlando Magic avec également 28 points de Terry Rozier. Les frelons sont très proches de valider leur place pour le play in.

- Même après six matches d'absence, Tyler Herro n'avait pas le temps de revenir en douceur. L'arrière du Miami Heat s'est illustré en inscrivant 27 points en 29 minutes en sortie de banc pour son retour à la compétition. Une performance clé lors de la victoire des Floridiens contre les Minnesota Timberwolves (121-112). Son camarade remplaçant Goran Dragic a ajouté 23 points et les réservistes ont clairement fait la différence (57-23 en points du banc). Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards ont eux inscrit 27 et 25 points pour Minny. Miami consolide sa sixième place avec cette victoire.

Butler & Herro propel @MiamiHEAT to 6th in the East!@JimmyButler: 25 PTS, 8 REB, 6 AST@raf_tyler: 27 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/VXUXhdyu8e — NBA (@NBA) May 8, 2021

Les Milwaukee Bucks remontent à la deuxième place

- Giannis Antetokounmpo assure qu'il s'en fiche mais les Milwaukee Bucks ont fait une belle opération en battant les Houston Rockets (141-133) cette nuit. Parce que cette cinquième victoire consécutive permet à l'équipe du Wisconsin de revenir à égalité avec les Brooklyn Nets et donc de reprendre la deuxième place à l'Est. Elle dispose effectivement de l'avantage entre les deux formations après avoir gagné deux oppositions sur trois. Les Bucks ont eu du mal à se défaire des modestes Rockets mais ils ont pu compter sur les performances de leurs cinq titulaires, tous auteur de 17 points (pou Giannis) ou plus. Avec 24 unités pour Brook Lopez et 23 pour Khris Middleton.

- Les Dallas Mavericks n'ont pas vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent conserver leur cinquième place à l'Ouest et ainsi éviter le play in. Pour ça, il faut gagner les matches les plus abordables. Comme celui d'hier soir contre les Cleveland Cavaliers remporté assez aisément (90-110). Avec 24 points en 23 minutes pour Luka Doncic.

- Avec la présence de plus en plus possible des Los Angeles Lakers au play in, et donc leur potentielle septième place, les Phoenix Suns feraient mieux d'éviter le deuxième rang à l'Ouest. Ils restent justement en course pour le trône en venant à bout des New York Knicks cette nuit (128-105). Le match a été serré pendant trois quart temps avant que Chris Paul et ses camarades accélèrent dans les 12 dernières minutes. Ils ont inscrit 38 points sur la dernière période de jeu. CP3 a fini avec 17 points et 11 passes tandis que Deandre Ayton faisait des dégâts dans la raquette avec 26 points et 15 rebonds. Les Suns sont à une victoire du Jazz.

- Les San Antonio Spurs ont mis fin à une série de 5 défaites de suite en battant les Sacramento Kings (113-104). Une victoire contre une équipe qui pouvait encore espérer leur piquer leur place pour le play in. Les Kings se consoleront avec la violence du poster de Mo Harkless.