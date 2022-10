Damian Lillard dédouane (un peu) Draymond Green

Damian Lillard et Draymond Green se connaissent bien et ont vécu quelques campagnes en commun avec Team USA. Lors de son passage devant les médias samedi, le meneur des Portland Trail Blazers a été interrogé sur le geste de Green sur Jordan Poole, dévoilé dans une vidéo qui a fait beaucoup de bruit depuis la fin de la semaine.

Sans non plus chercher à totalement dédouaner Draymond, on sent quand même que "Dame" trouve que l'emballement médiatique à ce sujet est injustifié.

"C'est malheureux. Quand on passe autant de temps avec un coéquipier, on veut que cela reste positif et respectueux. Mais je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y avait pas eu de nombreux moments chauds comme ça dans ma carrière. Je suis certain que cela arrive dans tous les vestiaires. On n'a pas envie de voir des scènes comme celle-là, mais ce qui arrive entre quatre murs devrait rester privé. La franchise doit gérer cette situation de manière appropriée, mais c'est problématique que la vidéo soit sortie. Sur l'altercation en elle-même, les fans de boxe se diront comme moi qu'il faut se protéger à chaque instant. Je connais bien Draymond et il a dû se dire qu'il n'aurait pas dû faire ça à son coéquipier. Jordan Poole, lui, s'est probablement dit que quand il pousse quelqu'un, il doit s'attendre à ce que quelque chose se passe en retour.

Draymond Green fait son mea culpa et se met en retrait jusqu'à nouvel ordre

A la fac, j'ai déjà vu des trucs comme ça. En NBA, c'était plutôt des bagarres, mais les deux personnes impliquées y étaient préparées. En NBA, on a tendance à se dire que dans une altercation personne ne va rien faire. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, c'est tout de suite la fin du monde. C'est malheureux, mais quand deux adultes ont une altercation verbale et que l'un d'entre eux pousse l'autre, il faut imaginer que quelque chose peut se produire derrière".

Damian Lillard estime donc que le problème vient de deux choses, outre le fait que Draymond Green n'ait pas su garder ses nerfs : Jordan Poole aurait dû se protéger et la vidéo n'aurait pas dû sortir.