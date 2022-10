On se demandait de quelle manière Draymond Green allait sortir du silence, après la diffusion de la vidéo sur laquelle on le voit asséner un violent coup de poing à Jordan Poole. Un communiqué ? Un épisode de son podcast ? L'intérieur des Golden State Warriors s'est finalement présenté devant la presse samedi, pour tenter d'assumer son erreur.

A priori, c'était la bonne option. Si on ne sait pas encore de quelle manière Poole a vécu la chose et les conséquences de la diffusion de la vidéo, la franchise ne semble pas vouloir sanctionner Green pour le début de la saison. L'intérieur All-Star s'est, de lui-même, mis en retrait ces derniers jours et va poursuivre le processus pour laisser à tout le monde, lui compris, le temps de digérer l'affaire.

Le mea culpa a en tout cas l'air sincère.

"Tout ça est extrêmement embarrassant. Pas seulement pour moi, mais pour Jordan, qui doit supporter tout ça, et pour sa famille.

J'ai regardé la vidéo 15 fois, peut-être plus. En la regardant, je me suis dit que ça avait vraiment l'air moche et c'est encore pire que ce que je pensais. C'est pathétique. [...] Ce jour-là, j'étais mentalement dans un très, très mauvais jour. J'aurais dû mieux me gérer et savoir ce qui pourrait me faire vriller. Je n'ai pas bien géré ça et j'ai échoué en tant que leader et en tant qu'homme.

Le plus important dans tout ça, c'est la manière dont se sent Jordan aujourd'hui. A vrai dire, je ne sais pas ce qu'il en est. On n'a pas encore résolu ça et je ne suis pas sûr que ce soit encore le moment. Il faut laisser Jordan encaisser ça comme il le souhaite, je n'ai pas à influencer sa pensée d'une manière ou d'une autre.

Cette situation est différente des autres dans lesquelles j'ai pu être impliqué. Là, quelqu'un d'autre a été affecté de manière importante. Les mots ont de l'effet, mais pas autant que les actions.

J'ai toujours de l'amour pour lui et ça ne changera pas. Je continuerai à le soutenir et à le guider. Quand on est un leader, il faut accepter la responsabilité qui est la vôtre quand vous échouez. Il faut reconstruire la confiance".