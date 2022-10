Les Golden State Warriors espéraient sans doute que personne n'ait filmé la scène. On est en 2022 et même dans l'intimité d'une salle d'entraînement fermée au public, tout se sait et se voit. TMZ a diffusé ce vendredi la vidéo de l'altercation entre Draymond Green et Jordan Poole survenue cette semaine et pour laquelle l'intérieur All-Star a été sanctionné en interne.

Les images parlent d'elles-mêmes et on voit effectivement bien Draymond Green envoyer un coup de poing puissant au visage de Jordan Poole. Ce dernier venait de le pousser après que Green se soit approché de lui. Les deux coéquipiers avaient clairement échangé des mots à distance avant l'incident. Des membres du staff sont rapidement intervenus pour empêcher Green de poursuivre sa correction...

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022

Les Warriors ont indiqué que Poole n'avait pas été blessé - on voit bien que Green a "connecté", mais pas assez pour le mettre K.O. - et que la situation s'était arrangée par la suite, sans que l'on ait plus de détails. On imagine que la franchise va se mettre en quête de l'auteur de la vidéo, dont on espère pour lui ou pour elle qu'il n'est pas employé par les Warriors...

