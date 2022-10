Draymond Green aurait frappé Jordan Poole à l’entraînement, sanction à venir

On imaginait le training camp et la pré-saison des Golden State Warriors se dérouler dans une ambiance plutôt détendue. Ils font pourtant les gros titres cette semaine pour un incident survenu au sein du groupe, lors d'une séance d'entraînement. D'après Shams Charania de The Athletic, Draymond Green devrait recevoir une sanction disciplinaire après une altercation avec Jordan Poole.

La tension serait petit à petit montée entre Green et Poole, passant de mots à un tête contre tête, jusqu'à ce le All-Star décide d'en venir aux mains. On ne connaît pas encore la nature du coup, mais il y a bien eu recours à la force pour Draymond Green selon Charania. De quoi, sans surprise, contraindre les Warriors à se pencher sur son cas dans les prochaines heures.

Le quadruple champion NBA s'est excusé auprès du groupe, mais ne devrait pas échapper à une amende et, peut-être, à une mise à l'écart de quelques jours. Que les fans des Warriors se rassurent, il n'est pas rare que des altercations aient lieu entre coéquipiers. Récemment, il est en revanche plutôt rare que cela finisse par des coups de poing.

On ne sait pas ce qu'a pu dire Jordan Poole à Draymond Green pour le faire dégoupiller. Peut-être une critique de son nouveau meilleur ami LeBron James ? Ou du trashtalk sur sa situation contractuelle ? Rappelons que Green dispose d'une player option à la fin de la saison et voudra sans doute renégocier son contrat à la hausse. A moins que ce ne soit juste une animosité entre anciens étudiants des universités rivales de Michigan State (pour Draymond Green) et Michigan (pour Jordan Poole) ?