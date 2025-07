Cavaliers : Dean Wade prochainement tradé ?

Selon le Cleveland Plain Dealer, il y a pas mal de rumeurs et de discussions évoquant un possible départ de Dean Wade des Cleveland Cavaliers.

Celui qui joue une vingtaine de minutes par match pour les Cavs depuis maintenant cinq ans arrive en effet en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine. Il gagnera 6,1 millions de dollars en 2025-26, et il ne sera clairement pas la priorité d’une équipe qui est d’ores et déjà numéro 1 de la ligue en masse salariale prévue pour 2025-26 ET 2026-27.

Concrètement, les Cleveland Cavaliers ne seront pas capables de se permettre de le designer quand il sera free agent en 2026. Le plus pertinent pour eux serait donc de l’échanger cet été plutôt que de le laisser filer sans contrepartie dans un an.

Selon le média local, des prétendants au titre de chaque conférence auraient exprimé leur intérêt. Les Dallas Mavericks seraient parmi les équipes intéressées.