Podcast #57 : Les Warriors plus dangereux que jamais ?

A l'approche du début de la saison NBA, on s'est demandé dans quelles dispositions les Golden State Warriors, champions en titre, allaient débarquer quatre mois après leur titre. Plus forts grâce aux recrues ? Plus ciblés par les adversaires ? Trop sûrs d'eux ? Les Californiens auront à coup sûr les faveurs des pronostics, mais qu'attendre d'eux dans l'optique d'un back to back ?

Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se sont penchés sur le cas de Stephen Curry et de sa bande dans l'épisode de cette semaine du podcast BasketSession/Reverse.

