A l'approche du training camp, Damian Lillard a tenu à faire un rappel : le meneur souhaite toujours quitter les Portland Trail Blazers. Depuis le 1er juillet dernier, le joueur de 33 ans a officiellement réclamé son départ de la franchise de l'Oregon.

Le natif d'Oakland a même affiché sa préférence pour un départ au Miami Heat. Mais ce dossier n'a absolument pas avancé. Gourmands dans les négociations, les Blazers n'ont toujours pas reçu une offre à la hauteur de leurs attentes.

Avec une situation bloquée, il se dit que Portland aimerait garder Lillard, en profitant de sa fidélité, sur le début de la saison pour attendre de meilleures propositions. Mais de son côté, la star a toujours l'envie de mettre les voiles.

"C'est une façon d'aborder les choses où on ne peut pas être un idiot. Tu te dis : je vais garder la tête baissée, je vais tout donner jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin de le prouver, je l'ai déjà montré. Je le crois dans mon cœur.

Mais c'est comme si toi et moi on disait que quoi qu'il arrive, on ne se dénoncera pas. Tu sais, je dis qu'on ne se dénonce jamais l'un à l'autre. Et puis le jour arrive où je joue toujours avec ces mêmes règles...

Mais mec, tu veux la même chose ? On va dehors ensemble, mais ce n'est plus le code que tu veux suivre. Alors quand ça arrive, tu ne peux pas être comme avant... Tu ne veux plus la même chose et tu me montres que tu ne veux plus la même chose. On ne veut plus la même chose", a insisté Damian Lillard pour l'émission BackOnFigg.

Avec le sens de la formule, Damian Lillard a encore exprimé son désir de quitter les Blazers. Pourtant, dans un monde "idéal", il a reconnu qu'il aurait pu faire l'intégralité de sa carrière à Portand. Mais les deux camps ne sont plus sur la même longueur d'onde...

