Damian Lillard dit adieu à Portland en chanson… et pointe les Blazers du doigt

Damian Lillard avait préparé son départ de Portland. Plutôt qu'un communiqué de presse ou un texte sur les réseaux, le nouveau meneur des Milwaukee Bucks a écrit un morceau, "Farewell", pour évoquer la fin de son aventure avec les Trail Blazers. Le message est assez clair dans les quelques extraits ci-dessous que nous avons traduits : si Damian Lillard a demandé à partir, c'est parce que les Blazers n'avaient plus les mêmes ambitions que lui et il ne veut pas être tenu responsable de cette séparation.

I can never be replaced - Je ne pourrai jamais être remplacé

They’ll know sooner than later - Ils le comprendront tôt ou tard

An arrow pointed at who - Une flèche pointée vers qui

Assumed it was greater - Supposait qu'il était plus grand

Amazing what I get - C'est fou ce que je récolte

In return for this labor - En retour de ce labeur

I continue leaving trails - Je vais continuer à laisser des traces

But won’t be for the Blazers - Mais ce ne sera pas pour les Blazers

To the fans, man, I love you. - Les fans, je vous aime

It’s unconditional. - C'est inconditionnel

Reasons for me leaving the city’s - Les raisons pour lesquelles je quitte la ville

Nothing typical - N'ont rien de typique

So it’s imperative - Il est impératif

Not to believe the narrative - De ne pas croire la narration

Just know that what I left - Sachez juste que ce que je laisse

Is better than what I inherited - Est meilleur que ce qu'on m'a donné à arrivée

I leave at peace - Je pars en paix

Because I know in the end - Parce que je sais qu'au final

That this is business. - C'est du business

Hope you remember all the things - J'espère que vous vous souviendrez de toutes les choses

You got to sit and witness. - Dont vous avez été les témoins

In the future, man, I hope - A l'avenir, j'espère

We greet with hugs and kisses - Qu'on se saluera avec des câlins et des baisers

But you should know that they’re the ones - Sachez juste que ce sont eux

Who chose another mission - Qui ont choisi une autre mission

"Farewell" de Damian Lillard

Les gagnants et perdants du trade de Damian Lillard