Damian Lillard en plein live IG avec un son « Miami » en fond, la polémique enclenchée

Damian Lillard espère encore que ses Portland Trail Blazers prendront les décisions nécessaires pour renforcer sensiblement l’effectif cet été afin d’être vraiment compétitifs la saison prochaine. Dans le cas contraire, il pourrait demander à partir malgré son attachement à la franchise de l’Oregon. Les dirigeants disposaient notamment du troisième choix à la draft et ils ont sélectionné le très prometteur Scoot Henderson jeudi soir.

Pour l’instant, le jeune homme, dont la valeur est évidemment intéressante sur le marché, n’a pas été transféré et l’organisation n’a pas l’air de vouloir s’en séparer. Si l’équipe est renforcée, ce sera par d’autres biais. C’est à se demander si les Blazers ne vont pas tout simplement se lancer dans un projet jeune, quitte à ce que leur superstar aille finalement jouer pour une autre franchise.

En tout cas, l’affaire, qui est loin d’être bouclée dans un sens comme dans un autre, passionne. Ce sera l’un des dossiers de l’été. Et ça amuse du monde, à commencer par le DJ de la boite de nuit dans laquelle se trouvait Damian Lillard (qui était récemment de passage à Paris). Alors que le joueur était en live sur Instagram, on a pu entendre le son « Miami » de Will Smith derrière. Anodin ? L’extrait d’une quarantaine de secondes a évidemment fait le tour des réseaux sociaux depuis, créant au passage une polémique et alimentant ainsi les rumeurs.

The DJ is not a blazer fan pic.twitter.com/PAcAowUlzS — Rob Kremers (@rkremers) June 23, 2023

En effet, Lillard avait déjà admis que le Miami Heat serait sa destination préférentielle en cas de transfert. En tout cas, son agent s’est senti obligé de prendre la parole concernant la vidéo en question. Il assure que la musique était « une coïncidence » et que son client n’en est pas à l’origine.

