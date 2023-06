Damian Lillard, le message envoyé par les Blazers pour son futur

Depuis la fin de la saison des Portland Trail Blazers, Damian Lillard l'a répété encore et encore. Le meneur ne veut pas d'un projet de reconstruction autour de jeunes talents. A 32 ans, le natif d'Oakland souhaite jouer les premiers rôles afin de viser un sacre NBA.

Avec le #3 pick, les Blazers disposaient d'un bel atout pour monter un trade. Mais finalement, la formation de l'Oregon n'a pas bougé. Et le GM Joe Cronin a pris la décision de sélectionner Scoot Henderson lors de la Draft NBA.

Suffisant pour contenter les ambitions de Lillard ? Portland a profité de l'occasion pour lui envoyer un message.

"Il y a deux choses que nous voulons plus que tout. Premièrement, voir Damian prendre sa retraite en tant que Trail Blazer. Deuxièmement, construire une équipe gagnante autour de lui. Pour nous, c'est un problème incroyable à avoir.

Nous avons le meilleur joueur de l'histoire des Trail Blazers, qui veut être ici et gagner. Et c'est notre défi... Trouver les moyens de rendre cette équipe aussi compétitive que possible, aussi vite que possible. Garder Lillard et Henderson ? Dans cette Ligue, il n'y a pas de probabilité zéro, mais je dirais que mon objectif est de les garder tous les deux.

J'aimerais que Dame prenne sa retraite en tant que Trail Blazer, je n'ai aucune envie de l'échanger et je pense que vous pouvez dire à quel point je suis excité par Scoot. Le danger de perdre Damian ? Je ne le sens pas.

Dame veut absolument gagner et l'a fait savoir plus que jamais, mais je ne vois pas cela comme un point négatif", a tempéré Joe Cronin face à la presse.

Bien évidemment, il s'agit de propos tenus publiquement. Par rapport aux fans, les Blazers ne peuvent pas prendre la responsabilité d'une éventuelle séparation avec Damian Lillard. Mais ce discours peut aussi être sincère. Reste à savoir s'il sera suffisant pour la star de Portland.

Scoot Henderson, l’âme d’un numéro 1 et le visage du futur des Blazers