Damian Lillard et Ja Morant défendent la vaccination, pas Bradley Beal…

La question du vaccin contre le Covid-19 est assez brûlante en NBA. Comme l'a souligné CJ McCollum, il est important de rappeler que 90% des joueurs sont vaccinés et conscients de l'importance de se protéger et de protéger les autres des effets graves de la maladie. On parle forcément beaucoup plus des 10% de récalcitrants, tant ils risquent de poser problème à leur équipe dans certaines salles où ils n'auront pas le droit d'entrer. Il est important de mettre en avant ceux qui se montrent les plus sages. Damian Lillard fait partie de ceux-là.

"Je n'en veux pas aux gens qui veulent faire leurs propres recherches. Mais je passe beaucoup de temps avec certains membres de ma famille et je n'ai pas envie de mettre leur vie en danger. Quand j'étais gamin, on se faisait tout le temps vacciner".

Même son de cloche chez Ja Morant, le meneur des Memphis Grizzlies.

"Je me suis fait vacciner pour être en sécurité. Je connais beaucoup de gens qui l'ont contracté et en sont morts. Je veux juste me protéger et protéger ma famille. J'ai une petite fille".

Alors que Kyrie Irving et Kyle Kuzma ont refusé de dire s'ils étaient vaccinés ou non, en invoquant une question d'intimité, Bradley Beal a carrément remis en question l'intérêt de se faire vacciner, confondant vaccin et remède...

"J'aimerais avoir ceux qui se font vacciner. Pourquoi continuez-vous d'attraper le Covid ? On est censés en être protégés, donc c'est drôle que la seule chose que ça fasse, c'est de réduire vos chances d'aller à l'hôpital".

Bref, il y a encore un peu de boulot avant le début de la saison...

