Le game winner d’un Damian Lillard super clutch

Premier match, premier carton et premier game winner pour Damian Lillard avec les Milwaukee Bucks. En plus de battre un record pour ses débuts avec sa nouvelle franchise en marquant 39 points (effaçant ainsi les 34 pour Terry Cummings pour sa première en 1984), le meneur All-Star a été le grand artisan du succès contre les Philadelphia Sixers (118-117) en inscrivant les 11 derniers pions de son équipe. Dont le panier pour la gagne à un peu plus d’une minute du buzzer. Un step back à 3-points contesté dans une situation compliquée. Sa marque de fabrique.

« Il avait la main chaude. Il faut lui passer le ballon dans ces moments-là », notait Giannis Antetokounmpo (23 points, 13 rebonds). En effet, Lillard a été bouillant dans le money time. C’est déjà lui qui avait redonné l’avantage aux siens à moins de quatre minutes de la fin, sur un panier primé là encore, après qu’ils aient gaspillé une avance de 19 points en encaissant un 14-0 au début du quatrième quart-temps. Les Sixers sont à nouveau revenu au score dans les dernières minutes, jusqu’au game winner de la nouvelle star des Bucks.

« On sentait qu’il ne voulait pas nous laisser perdre », signalait Adrian Griffin, coach victorieux pour sa première. « Les Bucks m’encouragent à être celui qui prend le contrôle des matches. Je suis là pour ça. Peut-être que des fois je vais rater ou perdre la balle mais ils me font confiance. J’apprécie le fait qu’ils me laissent l’opportunité de le faire », témoignait pour sa part Damian Lillard.

Avant son arrivée, ce sont Jrue Holiday et Khris Middleton qui se partageaient la tâche de la création en fin de rencontre. Bénéficier d’un joueur comme Lillard, l’un des plus clutch de la NBA, fait basculer Milwaukee dans une autre dimension sur cet aspect.

