Damian Lillard, le détail contractuel qui refroidit les franchises

Comme prévu, le dossier Damian Lillard est le fil rouge de l’été. La superstar des Portland Trail Blazers a demandé son transfert il y a plusieurs semaines mais aucun accord n’a été trouvé depuis. C’est le calme plat. Pire, c’est à se demander comment la situation peut se débloquer étant donné que le joueur veut absolument rejoindre le Miami Heat, équipe dont les atouts ne suffisent pas à convaincre la franchise de l’Oregon de lâcher leur leader emblématique.

Damian Lillard, aucune offre sérieuse pour concurrencer le Heat ?

Selon Adrian Wojnarowski, il y a un point en particulier qui explique la fébrilité du marché concernant Lillard. Son contrat, et notamment sa durée. Comme tous les joueurs majeurs, le meneur All-Star a signé une prolongation au maximum. Celle-ci le lie aux Blazers pendant encore quatre ans. Du coup, l’organisation qui va le récupérer est partie pour le payer plus de 60 millions à 35 et 36 ans. Ça peut en refroidir plus d’un.

Damian Lillard a fêté ses 33 ans il y a un peu plus de quinze jours. Il sort tout de même de sa meilleure saison sur le plan statistique avec plus de 32 points et 7 passes par match mais… seulement 58 matches joués. En effet, il continue d’accumuler les petits pépins physiques saison après saison et ça pourrait évidemment empirer avec l’âge.

La hausse à venir du Salary Cap « adoucit » en partie la pilule que représente son salaire lorsqu’il sera éventuellement sur le déclin. Mais c’est un risque à prendre pour n’importe quelle équipe qui fait venir une superstar qui a déjà passé la trentaine.