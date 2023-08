Damian Lillard, aucune offre sérieuse pour concurrencer le Heat ?

La NBA a récemment rappelé à l'ordre Damian Lillard et son agent Aaron Goodwin. Ces dernières semaines, le représentant du meneur des Portland Trail Blazers avait dissuadé les équipes éventuelles intéressées avec un message clair : le joueur souhaite seulement jouer pour le Miami Heat. Quitte à afficher de la mauvaise volonté dans l'hypothèse d'un trade pour une autre formation...

Sans surprise, la Ligue n'a pas apprécié et a recadré le clan Lillard. Mais quid des intérêts des autres écuries ? Selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, le Heat n'a tout simplement aucune concurrence sur ce dossier !

Jusqu'à maintenant, Miami représenterait la seule offre digne de ce nom reçue par Portland.

"En regardant la ligue et en discutant avec les dirigeants et les agents, je ne peux pas identifier une autre équipe qui a réalisé une offre sérieuse pour Damian Lillard à ce stade. Et je pense donc que le Heat ne peut pas non plus.

Même si les gens peuvent regarder l'offre du Heat et s'en moquer, si leur offre est la seule sur la table, c'est donc la meilleure", a-t-il fait savoir.

Pour rappel, la proposition du Heat serait : 3 à 4 choix au premier tour de Draft, un jeune joueur, Tyler Herro (qui filerait dans une troisième franchise). Et potentiellement des choix au second tour de la Draft et des swaps.

Mais les Blazers attendent mieux. Et n'ont aucun problème à conserver Damian Lillard, sous contrat jusqu'en 2026.

