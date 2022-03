Damian Lillard ne souffre plus et reparle de titre avec Portland

Damian Lillard ne s'était pas senti aussi bien depuis plus de 5 ans et son avenir semble bien à Portland. Voilà qui va rassurer les fans !

Damian Lillard ne rejouera pas de la saison avec les Blazers et c'est une bonne nouvelle. Non seulement la franchise peut tanker tranquillement, mais son franchise player a enfin le loisir de se reposer et de soigner la blessure aux abdominaux qui le handicape depuis des années. Pour la première fois depuis qu'il a dit stop, Lillard a donné de ses nouvelles à Chris Haynes, le journaliste de Yahoo Sports.

"C'est la première fois depuis 2016 ou 2017 que je peux dire que je ne ressens aucune douleur. C'est la dernière fois où je me souviens avoir pu bouger librement comme je le fais aujourd'hui. C'est une sensation agréable de s'entraîner et de voir le staff se demander pourquoi je suis en train de sourire. J'étais juste en train de me rendre compte à quel point j'avais été limité par le passé et que je devais composer avec ça. Revenir à 100% et sans douleur est très excitant".

Lillard a confirmé qu'il porterait toujours le maillot de Portland la saison prochaine et que ses ambitions étaient intactes.

"Gagner un titre ici est la seule chose qui m'importe. Quand j'ai annoncé que j'allais me faire opérer, les gens ont commencé à dire que j'avais 31 ans et que j'étais fini. 31 ans, c'est jeune. Il y a des gars dans cette ligue qui sont plus vieux que moi et jouent à un très haut niveau. Mon jeu n'est pas basé sur les qualités athlétiques. Je suis un sniper, je shoote. J'ai des jambes et je suis cérébral. Je peux manipuler le jeu. Mon jeu va bien vieillir et je n'ai pas un gros historique de blessures".

C'est tout le mal que l'on souhaite à Damian Lillard et aux Blazers.

Saison officiellement terminée pour Damian Lillard, c'est quoi la suite ?