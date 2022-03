Saison officiellement terminée pour Damian Lillard, c’est quoi la suite ?

L’absence de Damian Lillard et les résultats insignifiants des Portland Trail Blazers – valeureux mais limités par leur effectif – ont écarté de l’actualité les rumeurs concernant l’avenir du meneur All-Star dans l’Oregon. Mais elles reprendront sans doute de plus belle pendant l’intersaison. Sous contrat jusqu’en 2025 (avec une option pour tester le marché en 2024), le joueur de 31 ans va-t-il exiger son départ ?

Peu probable pour l’instant. Mais si ça venait à être le cas, et s’il obtenait gain de cause, le visage des Blazers aurait donc déjà joué son dernier match avec Portland. En effet, il ne reviendra pas cette saison, comme l'a annoncé la franchise. Ce n’est pas vraiment un scoop. C’était même l’issue la plus prévisible une fois son opération des abdominaux annoncée.

Gêné depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, Damian Lillard a traîné sa peine en affichant des statistiques inférieures à ses standards : 24 points et 7 passes, certes, mais à 40% de réussite et 32% à trois-points. Le tout sur 29 matches. Il n’a plus joué depuis le 31 décembre dernier et n’a donc pas foulé le parquet en 2022.

Il aurait sans doute pu reprendre la compétition sur cette fin de saison. Mais ça n’a pas d’intérêt. Les Blazers sont douzièmes à l’Ouest et ils vont pouvoir essayer de dénicher un choix de draft dans le top-10. Ils disposent aussi d’une nouvelle marge financière pour recruter après le transfert de CJ McCollum en février dernier.

Les dirigeants auront pour mission de reconstruire au mieux l’effectif autour de Lillard cet été. Avec en menace fantôme la possibilité de le voir partir si jamais les décisions prises ne lui conviennent pas.

Damian Lillard, une fidélité totale renouvelée aux Blazers