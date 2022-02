Damian Lillard, l’espoir d’un retour cette saison ?

Les Portland Trail Blazers ne visent pas vraiment les playoffs mais ils n'ont pas l'air de tanker non plus. Ils se retrouvent le coup entre deux chaises, à la dixième place de la Conférence Ouest, la dernière qualificative pour le play-in. Difficile de savoir quelle sera leur stratégie sur la fin de saison, surtout que deux de leurs concurrents directs - les New Orleans Pelicans et les Sacramento Kings - se sont renforcés dans l'optique d'intégrer le top-10. En plus, la franchise de l'Oregon joue sans sa superstar, Damian Lillard. Enfin pour l'instant.

Selon NBC Sports, le meneur All-Star est en phase de reprise. Enfin, le mot est fort. Disons qu'il se remet doucement en condition physique. Les médecins de l'organisation vont réévaluer sa situation d'ici deux à trois semaines. Mais ça reste une bonne nouvelle. Damian Lillard n'a pas encore joué en 2022, la faute à une gêne persistante aux abdominaux. Une douleur qui le limite depuis des mois maintenant.

Maintenant, reste à savoir si ça a vraiment un intérêt de le faire revenir cette saison si les Blazers sont encore autour de la dixième place. C'est peut-être mieux de le laisser se reposer complètement pour reprendre sur de meilleures bases l'an prochain.

