Charles Barkley a un plan pour relancer les Blazers : trader Damian Lillard !

Les Portland Trail Blazers ont pris une vraie correction face aux Golden State Warriors (95-132) la nuit dernière. Consultant pour TNT, Charles Barkley n'a vraiment pas apprécié ce spectacle. Au courant de la reconstruction actuelle dans l'Oregon, l'ex-intérieur ne se montre pas convaincu par ce projet.

Pourquoi ? A cause de la volonté des Blazers de reconstruire autour de Damian Lillard. Pour Barkley, les dirigeants de Portland doivent accepter de sacrifier le meneur de jeu afin de relancer un nouveau cycle.

"Ils doivent d'abord se débarrasser de Dame, c'est le mouvement le plus important à réaliser. Je l'ai déjà dit. Ils doivent absolument échanger Dame afin de commencer une vraie reconstruction. Reconstruire autour de lui ? Ils ne sont pas bons ! Et Dame va ensuite se trouver sur la fin de sa carrière. Vous ne pouvez pas vous accrocher à des superstars vieillissantes quand elles gagnent 50 millions de dollars par an", a lancé Charles Barkley.

Lillard a seulement 31 ans et quelques bonnes années devant lui. Mais par contre, Barkley soulève un point intéressant : les Blazers vont avoir besoin de temps pour retrouver un bon niveau autour du meneur.

Et à ce moment-là, est-ce qu'il sera toujours aussi performant ? En sachant, qu'il faudra effectivement potentiellement le prolonger pour plus de 50 millions de dollars par an à partir de 2024. Portland a, pour le moment, fait son choix.

