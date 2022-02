MJ snobe Barkley, Ray Allen ignore KG : les beefs ont la vie dure

Comme souvent, le All-Star Game 2022 a été l'occasion pour des joueurs et anciens joueurs de se retrouver et de partager de bons moments. L'événement autour des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA a réuni à Cleveland un paquet de superstars et légendes généralement heureuses de se prendre dans les bras. Et puis, il y a les autres...

Deux beefs bien connus du grand public n'ont pas été résolus à l'occasion de ces retrouvailles : ceux entre Michael Jordan et Charles Barkley, et entre Kevin Garnett et Ray Allen.

On sait que Michael Jordan n'a pas digéré que Charles Barkley, qui était l'un de ses meilleurs amis, ait critiqué sa gestion des Charlotte Hornets il y a quelques années. Depuis, il ne lui adresse plus la parole et MJ a fait comme si "Chuck" n'existait pas au moment de saluer la plupart des autres glorieux anciens présents dans l'Ohio.

Jordan dapped everyone up and ignored Charles Barkley looool pic.twitter.com/d7r2yOhIu6 — gifdsports (@gifdsports) February 21, 2022

L'autre inimitié qui remonte à quelques années est celle entre Kevin Garnett et Ray Allen. KG n'a jamais digéré que "Jesus" ait rejoint Miami sans prévenir ses coéquipiers alors qu'une rivalité existait entre le Heat et les Celtics dans les années 2010. Vous pouvez admirer le visage assez expressif de Garnett au moment où Allen vient checker LeBron James à côté de lui...

Look at KG face when Ray Allen didn’t dap him up lmfao I’m crying pic.twitter.com/2mMOPJzCXu — Maybe: Jacoby (@Getthebagcoach) February 21, 2022

