Damian Lillard s’attend à un retour émouvant à Portland

Damian Lillard va faire son retour au Moda Center. Mais pour la première fois de sa carrière, le meneur des Milwaukee Bucks se trouvera dans le vestiaire des visiteurs. La nuit prochaine, la franchise du Wisconsin défie les Portland Trail Blazers.

Un moment fort pour le joueur de 33 ans, qui revient pour la première fois depuis son trade l'été dernier. Toujours attaché à cette ville et à cette équipe, le natif d'Oakland s'attend à vivre de grosses émotions.

"Je pense que je vais toujours ressentir une vive émotion car j'ai aimé vivre et jouer à Portland. Je n'ai jamais eu l'intention de ne plus jouer pour les Blazers. Donc, je crois que c'est un sentiment authentique et qu'il ne disparaîtra jamais.

Cependant, il faut parfois prendre des décisions difficiles pour faire ce que l'on veut vraiment", a relativisé Damian Lillard pour The Oregonian.

Au passage, Damian Lillard n'a pas écarté l'idée d'un retour aux Blazers avant la fin de sa carrière. Mais avant d'envisager un come-back, il veut bien évidemment atteindre son but : remporter un titre NBA. C'est justement pour accomplir cet objectif qu'il a décidé de dire stop avec Portland.

