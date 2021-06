Damian Lillard révèle pourquoi il a décidé de faire les JO

Team USA va très probablement tout écraser sur son passage aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce n'est pas du pessimisme, mais simplement du réalisme, après l'annonce des premiers joueurs qui embarqueront pour le Japon dans quelques semaines. S'il est probable que Stephen Curry soit du voyage, la plus grosse star à avoir officialisé sa venue est à cette heure Damian Lillard.

Le meneur des Portland Trail Blazers, éliminés au 1er tour des playoffs 2021 par Denver, ne compte pas faire du tourisme en terre nipponne. Il a expliqué la raison principale de sa participation au tournoi avec Team USA dans des propos relayés par AP Sports.

"Le fait que Gregg Popovich soit le coach de l'équipe nationale a joué un grand rôle dans ma décision. J'ai beaucoup de respect pour Pop en tant que coach et en tant que personne. J'ai hâte de jouer pour lui, de bénéficier de sa connaissance du basket et de voir ce que notre équipe pourra faire".

Le fait qu'un joueur du calibre de Damian Lillard ait annoncé sa présence est déjà un énorme plus par rapport au Mondial 2019, où Team USA avait chuté dès les quarts de finale contre l'équipe de France. USA Basketball mise beaucoup sur ces JO pour que l'équipe nationale connaisse une rédemption, comme à l'époque de la Redeem Team de 2008, venue venger les affronts de 2004 et 2006.

"Je ne veux pas forcément que les joueurs se disent que si je suis là ils devraient venir aussi. J'espère simplement que des grands joueurs viendront parce qu'ils ont envie de faire partie de quelque chose de spécial. Je me souviens d'avoir regardé la Redeem Team à la télé et ça avait l'air génial. Il y avait des stars capables de jouer ensemble, avec altruisme et de prendre du plaisir. Pouvoir connaître cette expérience en représentant ma famille et mon pays sur une scène mondial, c'est une grande opportunité".

Outre Stephen Curry et Bradley Beal, qui penchent pour une venue au Japon, Draymond Green et Jayson Tatum ont d'ores et déjà donné leur accord à Gregg Popovich.

