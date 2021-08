Damian Lillard : Pas de trade mais… déjà deux favoris si ça bouge ?

Les New York Knicks et les Philadelphia Sixers seraient les deux équipes à la lutte pour récupérer Damian Lillard s’il venait à demander son trade.

On ne comprend pas vraiment les rumeurs au sujet de Damian Lillard. Enfin, si, on comprend la frustration qui peut s’installer chez le joueur, notamment en raison du manque de cohésion au sein de sa franchise, avec des divergences notables entre le management et le propriétaire – Jody Allen, la femme du défunt Paul Allen.

Du coup, on comprend que ce soit assez facile de spéculer et d’imaginer (d’inventer ?) des envies de départ de la superstar. Mais ce que l’on ne comprend pas, c’est comment envisager ce transfert en prenant en compte la réalité du marché. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2025 ! Il faudrait probablement céder des tonnes – des tonnes ! – de picks ou de swaps pour convaincre les Portland Trail Blazers de le lâcher.

Heureusement, Zach Lowe vient remettre un peu d’ordre dans toutes ces rumeurs loufoques en insistant que, selon ses sources, Damian Lillard n’a pas demandé à partir. Et l’insider est très certainement l’un des plus fiables du circuit. Il ajoute tout de même que si ça venait à être le cas, seules deux équipes pourraient pour l’instant se mêler réellement à la course pour le meneur All-Star : les New York Knicks et les Philadelphia Sixers.

C’est pour le moment du long shot. Mais avec leurs jeunes, leurs picks et Ben Simmons dans le cas des Sixers, ce sont les deux franchises qui peuvent espérer faire venir Lillard tout le conservant ensuite. Les New Orleans Pelicans ou le Oklahoma City Thunder ont des atouts mais sans nécessairement intéresser le bonhomme. De toute façon, il est à Portland et ce n’est vraiment pas dit que ça change de si tôt.

