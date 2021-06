Damian Lillard tenté de demander son transfert de Portland ?

Les Portland Trail Blazers ont trouvé leur nouveau coach. Il s’agit de Chauncey Billups, ancien multiple All-Star et champion NBA qui devrait signer un contrat sur cinq ans avec la franchise de l’Oregon. Une décision très mal accueillie par une large partie du public et des supporters. L’indignation est telle que Damian Lillard pourrait même être tenté d’aller voir ailleurs et de demander son transfert cet été.

Assistant de Tyronn Lue cette saison, Billups n’a aucune autre expérience en matière de coaching. Certains fans se demandent donc s’il n’y avait pas un meilleur choix à faire pour mener l’équipe au sommet de la Conférence Ouest. Les cas récents de Steve Kerr et Steve Nash prouvent pourtant qu’il est tout à fait possible pour un entraîneur de diriger un candidat au titre même sans avoir été présent sur un banc pendant cinq ou dix ans.

Mais c’est surtout une accusation pour viol, ressortie au moment du processus, qui explique la polémique autour de la nomination de Billups. Au point où des supporters des Blazers s’en sont pris à Lillard, à qui ils reprochent d’avoir préféré l’ancien meneur des Detroit Pistons à Ime Udoka (qui débarque aux Boston Celtics) ou Becky Hammon.

Chauncey Billups, un champion NBA pour coacher Damian Lillard et les Blazers

Chris Haynes de Yahoo! Sports confie que l’échec de ce processus, ainsi que l’incapacité des Blazers à vraiment lutter pour le titre, pourrait donc inciter Damian Lillard à quitter l’organisation. Il précise aussi que même si le joueur entretient une relation avec Billups, il n’était pas l’un des coaches qu’il considérait pour le poste. Les Blazers n’auraient pas vraiment pris en compte ses suggestions.

La source est importante ici. Haynes est un insider proche de Lillard. Ce qui donne du crédit à cette rumeur mais… peut aussi être une raison pour la nuancer. En effet, si jamais le meneur avait un coup de pression à faire passer – à la fois au public et à ses dirigeants – il pourrait très bien laisser l’insider le faire via cette rumeur. Une manière de faire comprendre au public que s’il est resté à Portland c’est en grande partie grâce à leur fidélité et qu’il ne veut pas être tenu comme responsable de l’arrivée de Chauncey Billups.

Une manière aussi de faire comprendre à son front office qu’il faudra se bouger cet été pour essayer d’aller lui chercher le meilleur soutien possible afin d’éviter une nouvelle désillusion en playoffs l’an prochain. Drafté par les Blazers en 2012, Damian Lillard a répété à maintes reprises son intention d’y finir sa carrière, quitte à ne jamais gagner de titre.