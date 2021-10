Damian Lillard se mouille et a fait son choix pour le GOAT

Pas d'explication détaillée, juste une réponse simple et cash. Damian Lillard a répondu à une question d'un internaute sur Twitter, au sujet de son opinion sur le GOAT. Le meneur des Portland Trail Blazers n'a pas hésité bien longtemps et ne s'est pas rangé dans le camp de ceux de ses contemporains qui vont plutôt dans le sens de LeBron James.

Lillard a répondu "MJ" à la question et considère donc que Michael Jordan est le plus grand joueur de tous les temps. La génération d'après n'aura pas forcément la même réponse, même si l'aura et le côté mystique de Jordan continueront de fasciner des joueurs qui ne l'ont jamais connu en activité. Cade Cunningham, le n°1 de la Draft 2021, avait par exemple expliqué que selon lui LeBron était le GOAT.

« C’est dur pour moi de mettre quelqu’un devant LeBron James parce que c’est le meilleur joueur que j’ai vu de mes propres yeux. Croyez-moi, j’ai regardé des vidéos de Jordan. Ce mec était différent. Je ne peux pas contredire ceux qui le voient comme le G.O.A.T. Mais pour moi, c’est LeBron James », avait expliqué le joueur des Pistons.

Damian Lillard a tranquillement lâché sa petite bombe avant de reprendre le training camp et de s'entraîner à faire ce dont ni Michael Jordan, ni LeBron James, ne seront jamais capables : shooter depuis le logo comme s'il shootait depuis la ligne des lancers.

