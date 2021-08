Cade Cunningham explique pourquoi LeBron James est son G.O.A.T

Cade Cunningham est né en 2001, deux ans avant la troisième et dernière retraite de Michael Jordan. Mais aussi deux ans avant l’arrivée de LeBron James en NBA. Il a grandi en regardant le King et en prenant exemple sur lui. Du coup, quand un journaliste lui demande qui est le meilleur joueur de tous les temps, la réponse est à la fois très évidente et très compliquée pour le jeune homme.

Cade Cunningham calls LeBron the G.O.A.T. over Michael Jordan

“LeBron is the best player I’ve seen with my eyes. … I’ve seen all the Michael Jordan stuff, dude is different. I can’t argue with the fact that you think he is the GOAT but...I say LeBron.” https://t.co/SOWqbpK9bt

— NBA Central (@TheNBACentral) August 17, 2021