Cade Cunningham, déjà un alpha dog à Detroit ?

Dwane Casey n'a pas toujours été réputé pour exploiter au mieux les jeunes joueurs de son groupe. L'ancien coach des Toronto Raptors a même été plutôt réfractaire à l'idée de donner du temps de jeu à des rookies ou des joueurs peu expérimentés lorsqu'il était sur le banc canadien. A Detroit, les choses sont un peu différentes. Par la force des choses, Casey s'occupe d'un groupe extrêmement jeune. A la tête de celui-ci, on retrouve désormais Cade Cunningham, le n°1 de la Draft 2021.

Si on pouvait se demander dans quelle mesure le courant passerait entre Casey et sa nouvelle pépite, il n'y a plus trop de doutes aujourd'hui. Le coach des Pistons aime beaucoup ce qu'il a vu jusque-là, notamment en Summer League. La personnalité de Cade Cunningham lui convient parfaitement comme il l'a expliqué sur Sirius XM.

"Cade Cunningham est un alpha. Mais ce n'est pas un alpha qui arrive dans une pièce, donne des ordres et dit aux autres 'Hey, je suis un alpha'. C'est un gars qui est calme, montre beaucoup de leadership et fait le lien avec tout le monde dans l'équipe. Sur le terrain, c'est aussi un joueur qui sait faire vivre le ballon. Il est capable de créer une action tout seul s'il y a besoin de le faire, mais il peut aussi créer pour les autres".

Sur le terrain, c'est effectivement pas mal et même de mieux en mieux. Samedi, en Summer League, Cunningham a rendu sa meilleure copie avec 24 points, 7 rebonds et 3 passes décisives face à New York. Si ce que ressent Dwane Casey est exact, les Pistons ont enfin ce joueur/leader qui leur fait défaut depuis bien longtemps et qui leur permettra de retrouver le haut du tableau.

Cade Cunningham, le #1 pick des Pistons a fait le show !