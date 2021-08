Cade Cunningham, le #1 pick des Pistons a fait le show !

On le sait, il ne faut pas s'enflammer sur de la Summer League. Mais il commence à être difficile de calmer nos ardeurs concernant Cade Cunningham. Avec les Detroit Pistons, le #1 pick de la Draft NBA 2021 monte clairement en puissance avec une véritable démonstration de ses qualités la nuit dernière !

Car il faut le reconnaître, le jeune prodige n'a pas connu un début de SL évident. Deux défaites dont une performance mitigée. Mais contre les New York Knicks (93-87), il a donc été décisif pour obtenir la victoire. Avec 24 points, 7 rebonds et 3 passes décisives, Cunningham a tout simplement rendu sa meilleure copie.

Adroit à longue distance (7/10 aux tirs à trois points), le gamin de 19 ans a impressionné son monde par ses qualités offensives. Et malgré la réponse d'Obi Toppin (31 points) face à lui, le natif d'Arlington a bien eu le dernier mot avec une vraie capacité à prendre les choses en mains.

Il faut aussi souligner la belle performance de Killian Hayes à ses côtés. Important pour sa défense face à Immanuel Quickley, limité à 15 points, le Français a bien organisé le jeu des Pistons : 7 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. Le tandem Cunningham-Hayes gagne clairement en complémentarité et il s'agit d'une bonne nouvelle pour Detroit.

Bring out the umbrellas☔@CadeCunningham_ drains 7 triples to power the @DetroitPistons to the #NBASummer win! pic.twitter.com/e9x7SFQAiU

— NBA (@NBA) August 14, 2021