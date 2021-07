Cade Cunningham contrarie déjà les fans des Pistons

Cade Cunningham a fait le choix de porter l'un des numéros retirés par les Pistons. La franchise et la famille de l'intéressé ont donné leur accord, mais le rookie a intérêt à assurer !

Cade Cunningham a intérêt à être fort. Très fort, même. Sa première décision en tant que joueur des Detroit Pistons n'est pas franchement la plus populaire du côté de Motown. Peu après sa Draft en première position jeudi, le bruit a couru que Cunningham souhaitait porter le numéro 2 qu'il arbore depuis qu'il joue au basket. Le souci : le #2 est l'un des maillot retirés par les Pistons. Il l'avait été en hommage à Chuck Daly, pour ses deux titres remportés avec Detroit en tant que head coach.

Puisque Daly est décédé en 2009, Cade Cunningham a donc fait la demande auprès de la franchise et de Cydney, la fille de celui qui était aussi le coach de la mythique Dream Team de 1992, l'autorisation de passer outre ce retrait. Les plus anciens fans des Pistons ont commencé à s'offusquer et à réclamer des explications. Celles-ci sont intervenues assez rapidement, de la bouche-même de Cade Cunningham.

"Je voudrais remercier Cydney Daly d'avoir donner sa bénédiction pour que je puisse porter mon traditionnel numéro 2. Je lui en suis reconnaissant, parce que je sais l'importance qu'ont ces maillots qui flottent dans la salle. Les gens qui étaient là avant moi ont construit quelque chose de spécial à Detroit. Cet héritage vivra à jamais. Je veux porter ce numéro 2 pour respecter Mr Chuck Daly et apporter la même énergie que ces équipes des Bad Boys qu'il a menées".

Par contre, la communication de Cade Cunningham frôle la perfection. Que l'on soit d'accord ou non, il a l'air d'être sincère et de dégager une vraie bonne intention dans sa démarche de porter le numéro 2.

Il est probable que s'il s'était agi de n'importe lequel des autres numéros retirés, donc celui d'un joueur emblématique, Cade Cunningham aurait eu plus de mal à faire passer la pilule. Quoi qu'il en soit, le garçon a annoncé la couleur. Il veut remettre Detroit sur la carte de la NBA et se montrer digne de l'héritage des Bad Boys. Un vaste programme.

